Berd'huis. Emmanuel Macron à Berd'huis : "Frustrés d'être bloqués à 2 km !"

En marge de l'interview d'Emmanuel Macron diffusée sur TF1 et réalisée dans les locaux de l'école de Berd'huis dans l'Orne, une centaine de manifestants issus de différentes luttes sociales (SNCF, nucléaire, ZAD, santé...) a tenté de s'approcher de l'établissement. Ils ont été maintenus à l'écart tout au long de la visite présidentielle, stoppés par des barrages tenus par des gendarmes et des CRS à 2 km de l'entrée de la commune.

"Je savais très bien qu'on allait par le croiser. Là, on est bloqués à 3 km. Plus ça va plus on met des moyens : hélicoptère, gendarmerie... Là, on ne regarde pas la dépense. Là, y'a pas de problème, il y a du fric", indique Philippe Brossard, dans le cortège.

Des manifestants bloqués à 3 km de l'école où Emmanuel Macron a donné une interview pour TF1. Impossible de lire le son.

"Nous sommes frustrés d'être bloqués à 2 km". D'autres, ont préféré tenter de se rapprocher en passant à travers champs. Une cinquantaine a réussi avant de se trouver coincé devant un nouveau barrage.

