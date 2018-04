Emmanuel Macron à Berd'huis, revivez le déplacement du chef de l'Etat

Après un court micro-trottoir dans le Pas de Calais, Emmanuel Macron répond aux Français sur son image. "Tout ce que je fais je l’ai dit et je l’ai expliqué" affirme le président de la République. "Il faut que les bases soient solides pour que la maison tienne. Les bases se sont les règles républicaines. L’autre fondamentale, c’est l’école. C’est la première des batailles. De la maternelle à l’université on change tout, comme cela n’était pas arrivé depuis Jules Ferry. Les murs de la maison, c’est libérer, protéger et unir."