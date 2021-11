Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg stars du dernier clip d'Orelsan

Pour le clip de leur chanson "La Pluie", le rappeur de Caen (Calvados) Orelsan et le chanteur belge Stromae ont sorti l'artillerie lourde pour lutter contre les gouttes : les parapluies Véritable Cherbourg… en version or et argent, s'il vous plaît !