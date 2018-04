Seine-Maritime : Samuel, 14 ans, participe aux Jeux nationaux des transplantés

Samuel Fenêtre est un adolescent âgé de 14 ans, qui habite Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime). Transplanté du foie à l'âge d'un an, il participera du 10 au 13 mai 2018 aux 26e Jeux Nationaux des transplantés et dialysés à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Samuel Fenêtre est presque un adolescent comme les autres. Âgé de 14 ans, il vit à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) et est scolarisé en classe de 3e au collège Jehan Le Povremoyne. Mais Samuel est aussi un greffé du foie. Il a subi cette opération alors qu'il n'avait qu'un an. Pour autant, l'adolescent est plus que dynamique : en 2015, il a participé une première fois aux Jeux Nationaux des transplantés et dialysés, et depuis 2016, il pratique le vélo au sein du VC Nointot. Le jeune homme souhaite aussi, depuis peu, s'investir dans la sensibilisation au don d'organes.

• AUDIO - La Normandie qui bouge : Samuel, 14 ans, participe aux Jeux nationaux des transplantés



Un traitement à vie

Samuel Fenêtre est né en 2003. À quatre mois, les médecins lui ont diagnostiqué une atrésie des voies biliaires. Une maladie qui lui a détérioré le foie. Il a été transplanté à un an et demi, le 5 avril 2005. Depuis, il suit un traitement antirejet (un médicament toutes les douze heures) qu'il devra prendre à vie. Il doit également se rendre tous les trimestres au CHU de Rouen et une fois par an à l'hôpital Necker, à Paris, pour des contrôles.

Sensibiliser au don d'organes

En 2015, il a participé une première fois aux Jeux Nationaux des transplantés et dialysés. Il voyait cet événement comme une compétition sportive. Il a découvert sur place l'échange et le dialogue entre transplantés. La sensibilisation au don d'organes lui tient maintenant particulièrement à cœur. 20 000 personnes sont en attente chaque année d'un don d'organes et les trois quarts ne trouvent pas donneurs.

Samuel Fenêtre aime la compétition. Son sport de prédilection : le vélo. - Sylvain Fenêtre

Le vélo : une passion

Côté sport, Samuel reste néanmoins un compétiteur. Il pratique la compétition au sein de son club de Nointot. Il a l'intention de participer aux interrégionaux fin mai en Bretagne et au championnat de France FSGT les 7 et 8 juillet 2018. Avant cela, il sera présent aux 26e Jeux Nationaux des transplantés et dialysés du 10 au 13 mai à Boulogne-sur-Mer. Il s'est inscrit en vélo (évidement) mais également en athlétisme. Il espère en 2019 pouvoir participer aux Mondiaux des transplantés et dialysés qui se dérouleront à Newcastle (Grande-Bretagne).

A LIRE AUSSI.

L'Espagne championne du monde du don d'organes

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Il y a 50 ans: les 18 jours de "l'homme au coeur de jeune fille"

Le Mag: Réecoutez les témoignages de nos invités du 30 septembre

Greffe de rein : un long parcours de combattants