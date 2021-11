Après Emery, le PSG prêt à tenter un nouveau gros pari avec Tuchel?

. Contrat de deux ans?

Le natif de Krumbach (Bavière), âgé de 44 ans, semble bien être celui que le PSG a choisi pour succéder à Emery. Celui qui doit, enfin, franchir un cap en Ligue des champions. Le média allemand SportBuzzer annonce un contrat déjà signé de deux saisons, plus une en option.

En France, pour L'Equipe, il est "prématuré d'affirmer que le deal a été paraphé", mais son "officialisation n'est plus qu'une question de timing", sans doute à la fin de la saison. L'arrivée à Paris de l'ancien entraîneur de Mayence, et surtout du Borussia Dortmund, "se dessine un peu plus chaque jour", embraye Le Parisien. Ce serait le premier coach allemand dans l'histoire du club de la capitale.

Cet ancien joueur de niveau très modeste (notamment une dizaine de matches de 2e division allemande avec les Stuttgarter Kickers au début des années 90) a été recommandé par le consul du Qatar en Allemagne au clan de l'émir Tamim al-Thani, avance L'Equipe.

. Contacté par le Bayern

Sans club depuis mai 2017 et son départ tumultueux du Borussia, où ses désaccords avec la direction avaient beaucoup fait parler, Tuchel a récemment été contacté par le Bayern Munich pour prendre la suite de l'actuel entraîneur Jupp Heynckes. Mais il n'a pas donné suite car ayant "déjà signé avec un club", avait assuré fin mars le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Cet intérêt d'un grand d'Europe témoigne de la cote dont Tuchel jouit sur le marché des entraîneurs, malgré son prestige continental très relatif et son faible palmarès (une place de vice-champion d'Allemagne en 2016 et une Coupe d'Allemagne en 2017, avec le Borussia). Cela tient notamment à son appétence pour la tactique - dont il est présenté comme un "monstre" par son homologue Niko Kovac - et à sa capacité à avoir fait progresser les jeunes pousses du club de la Ruhr.

Ousmane Dembélé, parti depuis à Barcelone, l'appréciait beaucoup. Les jeunes Julian Weigl ou Christian Pulisic se sont mis en valeur sous ses ordres et son Borussia pouvait proposer un jeu léché et spectaculaire. Pour glaner la Coupe d'Allemagne, son Dortmund avait notamment évincé le grand Bayern Munich en s'imposant 3-2 dans un match fou, en demi-finale.

. Un profil à la Guardiola

Ce profil de fin tacticien et meneur d'hommes, décrit comme très exigeant voire un poil autoritaire, n'est pas sans rappeler le profil de Pep Guardiola qui emmène le Manchester City détenu par le rival géopolitique du Qatar, les Emirats arabes unis, vers le titre en Premier League.

Mais Guardiola a gagné la Ligue des champions avec Barcelone, et beaucoup plus prouvé au Bayern Munich que Tuchel qui n'a jamais dépassé les quarts de finale de la C1.

Emery, lui, restait sur trois Europa League gagnées consécutivement avec Séville avant d'arriver en France. Et l'Espagnol n'a pas réussi à Paris où il restera surtout l'homme de la "Remontada" concédée face à Barcelone en Ligue des champions (déroute 6-1 après avoir gagné 4-0 à l'aller).

. Qu'en pense Neymar?

L'une des raisons avancées aux difficultés du Basque en France est son manque d'expérience dans la gestion d'un vestiaire de stars. Mais la question se pose aussi pour Tuchel qui a eu à manager le fantasque Pierre-Emerick Aubameyang à Dortmund. Mais le Gabonais était le seul crack à gros ego de l'effectif, alors que les divas sont nombreuses à Paris.

Le clan Neymar poussait d'ailleurs pour que soit recruté l'ancien entraîneur barcelonais Luis Enrique, avec qui le Brésilien avait gagné la Ligue des champions en 2015. La réaction de la superstar brésilienne à l'arrivée annoncée de Tuchel sera scrutée à la loupe. Idem pour les anciens, comme Thiago Silva ou Marco Verratti, qui auraient vu d'un bon oeil un retour de Carlo Ancelotti, un temps évoqué dans la presse.

L'Allemand est déjà au travail, selon SportBuzzer. Il n'a de toute façon pas de temps à perdre pour démontrer qu'il est en mesure de faire mieux que Laurent Blanc (éliminé en quart de finale de la C1) ou Emery (éliminé en 8e de finale). Et récompenser le PSG s'il mise sur lui.

