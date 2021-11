Fête foraine. A Caen, la foire de Pâques accueille le manège le plus haut d'Europe !

Fini la chasse aux œufs, place à la grande foire de Pâques. Elle ouvre ses portes à Caen (Calvados) vendredi 13 avril 2018 et ce, jusqu'au dimanche 6 mai. Au parc des expositions, près de 150 attractions attendent petits et grands pour s'amuser. Amateurs de sensations fortes ou non, la fête est ouverte à tous !

😀 Cette semaine, c'est le grand retour de la #FoiredePâques à #Caen 🎈 Venez profitez de nombreux manèges, confiseries, jeux et animations pour les petits et les grands 🍭🍬 Des tickets de réduction 🎡🎠 sont disponibles en ligne : https://t.co/nXtzdlfbZd #Calvados #Normandie pic.twitter.com/5FT8AN9ym7 — Ville de Caen (@CaenOfficiel) 9 avril 2018

La grande roue sera là

Cette année encore, l'attraction Flash Player sera sur place. C'est le manège le plus haut d'Europe, avec ses 65 mètres de hauteur. Les plus petits, eux, auront la chance s'essayer à la chenille ou encore la pêche aux canards. La fameuse grande roue donnera une vue imprenable sur la ville de Caen. Les trains fantômes feront hurler de peur les plus téméraires. Quant aux autos-tamponneuses, elles en défouleront plus d'un(e).

Et pour se remettre de ces émotions, rien de mieux qu'une confiserie sucrée qui fera durer le plaisir. Barbes à papa, chouchous, crêpes et croustillons sauront combler les plus gourmands. Des coupons de réduction sont téléchargeables sur le site internet Caen.fr.

Parking-relais du parc Expo fermé

À l'occasion de la foire, le parking-relais du Parc des expositions sera fermé pendant toute la durée de l'événement. Le parking des Tritons, situé sur la Prairie, sera, en revanche, ouvert pour pallier le manque de places de stationnement. L'arrêt de la navette électrique gratuite reste inchangé.

Pratique. Du vendredi 13 avril au dimanche 6 mai au Parc des expositions de Caen. Ouvert de 16 heures à 1 heure ce vendredi 13 avril.