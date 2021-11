Caen. Lancement de l'association Fiers d'être Hérouvillais

Le maire de la ville, Rodolphe Thomas, ainsi que plusieurs conseillers municipaux et acteurs de la vie culturelle et sportive d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) étaient réunis au Café des Arts pour assister au lancement de l'association. Regroupant une cinquantaine de membres, majoritairement issus de la société civile, "Fiers d'être Hérouvillais" a officiellement vu le jour ce samedi 7 avril 2018.

"Ce qui nous rassemble, c'est un regard positif et bienveillant sur la ville et sur les transformations apportées par Rodolphe Thomas", présente Erwann Bernet, président de l'association. "Nous souhaitons valoriser le travail effectué par l'équipe municipale auprès des habitants, et échanger avec eux afin de faire remonter les impressions du plus grand nombre", ajoute-t-il.

"Notre intérêt, c'est Hérouville"

Ouvert à tous les habitants qui souhaitent s'engager davantage dans la vie municipale, "Fiers d'être Hérouvillais" se présente comme une association citoyenne. "L'objectif est de rassembler au-delà des orientations politiques avec un intérêt commun : Hérouville. Toute personne qui désire s'investir pour construire la ville de demain est la bienvenue", encourage Erwann Bernet.

L'adhésion coûte 10 €, mais la contribution est ajustable en fonction des moyens de chacun. "Nous, les élus en charge de la gestion au quotidien, on a parfois la tête dans le guidon, d'où l'importance d'un regard extérieur", reconnaît Rodolphe Thomas. L'association envisage d'organiser des tables rondes, des cinés débats et des groupes de travail afin d'alimenter la réflexion des habitants sur leur ville, et potentiellement de proposer des idées à l'équipe municipale.

Pratique. fiersdetreherouvillais@laposte.net

