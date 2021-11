Exposition. L'art de sculpter l'Histoire s'expose à la bibliothèque de Caen

Au rez-de-chaussée de la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen (Calvados), les sculptures ont posé leur valise, et ce jusqu'au dimanche 22 avril 2018.

Mélange d'histoire et de poésie

Elles sont toutes différentes mais se rapprochent sur un point : le thème, celui de la guerre 39-45. Sous ces œuvres se cachent parfois la vérité historique, la création, l'imitation mais aussi l'imagination. Étranges, amusantes, étonnantes… Face à elles, personne ne reste indifférent. Signées Jean-Louis Faure, ces œuvres ont ce pouvoir de faire ressentir des émotions. Les formes de femmes sont souvent représentées, signe d'affection de l'artiste.

La bibliothèque Alexis de Tocqueville et le mémorial de Caen se sont associés pour rendre possible cet événement. Le cadre de l'exposition, la bibliothèque, est idéal, il rappelle à la fois l'Histoire et la poésie. C'est ce mélange que l'artiste souhaite faire partager.

Des visites guidées (suivies d'un atelier ludique) sont organisées les samedis 7, 14 et 21 avril.

Pratique. Jusqu'au dimanche 22 avril à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen. Entrée libre.