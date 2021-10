Une guerre des crèches à Bayeux

"C’est devenu une coutume paroissiale, aucune célébration proprement dite, ne se déroulera à l’Eglise St Patrice à l’occasion de ce week-end de Noël, priorité étant donnée à la cathédrale, église–mère, où sont d’ailleurs aménagées deux crèches". Voilà comment débute l'étrange communiqué transmis aux médias locaux par l'association des amis de l'église Saint-Patrice pendant la nuit de Noël.

Chaque année les cérémonies pascales suivent également le même sillage.

"Une superbe crèche y a été aménagée avant le 12 décembre", ajoute l'association, rappelant que l'édifice bayeusain "a suscité émerveillement et grand intérêt de plus d’un millier d’élèves provenant des établissements scolaires catholiques voisins. Ces célébrations ont été réalisées en très grande partie grâce au dévouement des membres de l’association qui ont participé en commun à la confection de la crèche visible du public jusqu’au 3 Janvier prochain".

Un peu amère, l'association reproche à la Paroisse Notre dame du Bessin d'oublier l'existence de l'église St-Patrice. "Malgré une fâcheuse omission, la route paroissiale des crèches comprend bien celle de l’église St Patrice qui bénéficie en ce Noël 2011 et pour la première fois depuis des décennies de la sonnerie des cloches, initiative décriée mais en majorité appréciée, à mettre en tout cas au compte de l’association pour l’année 2012".

Précisons que l'association ouvre l'église chaque jour au public de 10 à 17 h jusqu’au 3 janvier 2012. Une démarche vécue comme "un encouragement à la tâche difficile et ingrate d’une association qui n’a qu’un seul objectif, celui d’animer cet édifice en toutes circonstances". La trêve des confiseurs n'aura pas été respectée cette année à Bayeux.