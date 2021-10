Rivière de la Drôme : d'importants troubles du comportement probablement à l'origine du décès

Vers 16h hier, les gendarmes de la compagnie de Bayeux ont retrouvé un corps sans vie dans la rivière la Drôme. Le corps d'une femme de 79 ans. Les militaires avaient déployé d'importants moyens de recherches depuis 5h30 du matin, après le signalement d'une disparition inquiétante. Dans la nuit, un homme a en effet alerté les secours après avoir constaté que sa femme avait quitté le domicile sans prévenir. Son inquiétude étant légitimé par les graves troubles du comportement dont souffre sa femme.



Les gendarmes de Bayeux ont reçu l'aide d'un hélicoptère de Rennes et des maître-chiens de Mortagne-au-Perche. C'est un de ces chiens qui a permis de localiser l'endroit funeste. Les militaires ont retrouvé dans un premier temps le manteau et les chaussons de la malheureuse à côté du pont de Vaucelles. Le corps était un peu plus loin, inerte, dans l'eau.

Si une enquête a été ouverte pour déterminer les causes axactes de la disparition et de la mort, les premiers éléments semblent bien indiquer qu'il s'agit de l'acte d'une femme en proie à d'importants troubles du comportement.