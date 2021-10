Big Red 1 Editions dévoile "SAUVAGE EN NORMANDIE"

Nous recevions ce vendredi Arnaud Digard, co-éditeur de Sauvage en Normandie pour nous parler de ce bel ouvrage.Une aventure au coeur de la vie sauvage, aux quatre coins de la Normandie...

Depuis 2008, notre jeune maison d’édition, Big Red One, propose de vous faire découvrir de beaux livres, originaux et de qualité sur la Normandie.



Auteurs :

Christophe Pérelle



Chez les Pérelle, la passion pour la photo naturaliste, c’est une histoire de famille. Les premiers souvenirs de « photographe animalier » de Christophe remontent à l’époque où, encore en culotte courte, il accompagnait son père et ses oncles à travers les bois, pour écouter le brame du cerf, ou dans les marais salants à la rencontre de l’avocette ou de l’échasse. La photo pour lui est plus qu’un art, c’est un moyen d’observer, de sensibiliser et de protéger la nature. Ses images sont de vrais petits bonheurs visuels.

Stéphane Leroy



Quand ce n’est pas en Islande à la rencontre de l’avifaune ou du renard polaire ou en Finlande sur les traces des loups et des ours, c’est sur le sol normand que Stéphane Leroy consacre des jours entiers à observer la nature et à réaliser des photographies d’une rare splendeur. Exigent et créatif, ce passionné de nature, de contrées lointaines et d’art graphique nous offre des images d’une beauté saisissante.

25 x 25 cm

176 pages, reliées sous jaquette

Edition bilingue français / anglais

ISBN : 978-2-919257-01-0

PRIX : 29.00€



