Appel à candidatures : Miss Orne sera élue à Ornexpo

Cette élection est co-organisée par la société TNT Régie en collaboration avec l'agence de mannequins 53x11, sous l'égide d'Endémol.

Il s'agit donc du comité officiel Miss France, et la future Miss Orne pourra concourir au titre de Miss Normandie, et peut-être à celui de Miss France. Pour franchir la 1ère étape et devenir Miss Orne, il faut être âgée entre 18 et 24 ans, et mesurer plus de 1m70 (sans talons!)

Le 24 février à 19h, ce sera un show de beauté ... 2 heures de spectacle, avec la présentation des jeunes filles candidates, avec plusieurs passages devant le public : en robe de soirée, en maillot de bain, en présence de Mathilde Couly (Miss Pays de la Loire, 1ère dauphine de Miss France 2012) et de Sophie Duval (Miss Normandie 2011).

Pour la seconde partie de soirée, les spectateurs assisteront au show des "Cherries": spectacle chorégraphié et chanté avec des Miss vedettes.

Le jury proclamera ensuite sur scène les résultats et dévoilera le nom de celle qui deviendra Miss Orne 2012. Ce concours est organisé en partenariat avec Normandie FM-Tendance Ouest.

MODALITES POUR PRESENTER SA CANDIDATURE:

Avoir entre 18 et 24 ans, et mesurer plus d'1m70.

S'inscrire rapidement au 02.41.76.48.21 ou par courriel: agence53x11@orange.fr