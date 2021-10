Miss Orne le 24 février dans le cadre de la foire Ornexpo

Les plus belles filles de l'Orne n'ont plus que 2 jours pour s'inscrire à l'élection de Miss Orne qui se déroulera le 24 février durant la foire Orne Expo, vous devez résider dans l'Orne, mesurer plus d'1,70 m et être agée de 18 à 24 ans. Pour vous inscrire par téléphone, composez le 02 41 76 48 21 ou par courriel : agence53x11@orange.fr

Le 24 février assistez aux présentations des candidates, aux différents passages en robe de soirée et en maillot de bain... et découvrez le spectacle organisé par la société Miss France, en présence de la 1ère dauphine de Miss France 2012 et de Miss Normandie !