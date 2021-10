Affaire Chafni-Perruaux : L'incroyable dénouement !

Mercredi soir 21 décembre, après la dernière journée de l'année de Ligue 1, le club de l'AJ Auxerre a diffusé un communiqué des plus surprenants. "Suite à l’altercation les ayant opposés et dont les médias se sont largement fait l’écho ces derniers jours, Messieurs CHAFNI et PERRUAUX se sont téléphoniquement entretenus suite à l’intervention de leur conseil respectif. A cette occasion, Monsieur PERRUAUX a confirmé, que devant la contestation que M. CHAFNI est venu faire face à lui, avoir dit « dégage », * qu’il regrettait cette vive réaction, * qu’il n’avait pas eu à l’égard de M. CHAFNI une quelconque intervention à caractère raciste, * qu’il était personnellement mobilisé autour de la lutte contre le racisme. De son côté, Monsieur CHAFNI a accepté de se satisfaire de cette déclaration et de la tenir pour vraie. Messieurs CHAFNI et PERRUAUX regrettent l’exploitation médiatique de cette affaire et considèrent dorénavant l’incident comme clos et dans un souci d’apaisement renoncent l’un à l’encontre de l’autre à toute procédure. Enfin afin que le jeu retrouve ses droits, Messieurs CHAFNI et PERRUAUX n’effectueront plus aucune déclaration concernant cette affaire".

Alors qu'ils se menaçaient encore de poursuite pénales, l'un pour injure racistes, l'autre pour diffamation il y a encore 24 heures, les deux protagonistes ont fait machine arrière d'un seul coup. Intérrogé par Floriane Bléas, notre consultant Sylvain Letouzé s'est intérrogé sur cette "tentative d'étouffement" et cette "omerta" qui règne, se questionnant également sur les éléments qui ont pu conduire à cette conclusion stupéfiante...

un arbitre manchois accusé de propos racistes !

