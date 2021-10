Un arbitre bas-normand accusé de propos racistes !

"Casse-toi l'Arabe"... Les propos sont ceux que Kamel Chafni dit avoir reçu de la part de Johann Perruaux -arbitre cherbourgeois- assistant de la rencontre de Ligue 1 entre Brest et Auxerre samedi soir. Expulsé pour un second carton jaune suite à cette altercation avec l'arbitre assistant, Chafni n'a pas manqué de réagir au au micro de Canal + : "Il m’a dit : "casse-toi l’Arabe !" et c’est moi qui suis expulsé ? On va régler ça en dehors du foot. C’est la meilleure de l’année !». Des accusations extrêmement graves et étayées dans la foulée par le joueur d'Auxerre : "Je vais aller au commissariat d’Auxerre et je vais porter plainte. J’espère que la Ligue va mener son enquête et qu’elle sévira. Je lui fais confiance. Si elle me ne croit pas, je n’ai plus rien à faire dans le football français. Je suis scandalisé. J’ai des témoins, et pas seulement des Auxerrois. Le Brestois Larsen Touré a entendu tout comme le kiné de Brest".

Le kiné et un joueur brestois témoins, selon Chafni

Du côté du corps arbitral, Tony Chapron autre arbitre bas-normand et référé de champ de la partie a immédiatement réfuté ces accusations : "Je nie catégoriquement le fait qu'il y ait pu y avoir sur le terrain des propos racistes tenus à l'encontre de M. Chafni. Cet homme là ne tiendrait jamais de propos racistes. Pour plusieurs raisons, parce que je le connais d'une part et d'autre part parce que ce garçon il y a deux ans, était avec moi au Bénin pour former des arbitres béninois. S'il était raciste ça m'étonnerait qu'il soit venu avec moi". Une situation particulièrement difficile quoi qu'il en soit et que la LFP devra éclairer très rapidement. Une enquête officielle a été ouverte.