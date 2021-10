Le biobic sur Temple Grandin diffusé ce soir à la télévision

Il y a du cinéma sur Arte avec le Biopic sur Temple Grandin, autiste de haut niveau, professeur d'université, spécialiste en structures de stockage animalier et mondialement connue pour ses différents articles parus dans la presse sur les questions d'autisme. Le film a reçu de nombreuses récompenses, 7 Emmy Awards et 1 Golden Globe, et vous le découvrirez ce soir à 20h40.

Il y a du divertissement sur TF1 avec les 100 plus grands incidents du direct dès 20h50 présenté par Christophe Dechavanne et Sandrine Quetier. Suivra dès 23h25, un deuxième numéro de "Vendredi, tout est permis avec Arthur".

France 2 vous porpose le téléfilm "A la maison pour Noël", une sympathique petite comédie romantique avec Virginie Efira qui incarne Sarah Moreau, une brillante avocate dont l'emploi du temps de femme d'affaires ne permet pas de laisser quoi que ce soit au hasard. Pourtant rien ne va se passe comme prévu, suite de l'histoire ce soir à 20h35 sur France 2.

Sur France 3, un divertissement musical autour de Noël. Chaque année, la période des fêtes a été l'occasion, pour de nombreux artistes, de chanter Noël. Ce soir, découvrez un large florilège des plus belles prestations. "En attendant Noël", ça commence à 20h35.

Canal + vous propose du cinéma avec le n°2 du box office pour l'année 2011 derrière intouchables, c'est le film "Rien a déclarer" avec Dany Boon et Benoit Poelvoorde. Début de la séance à 20h55, c'est réservé aux abonnés.

Enfin sur M6, vous avez rendez-vous avec plusieurs épisodes des saisons 5 et 2 d'NCIS qui seront rediffusés ce soir dès 20h50.