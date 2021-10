Fast and Furious 6 et 7

Réalisateur des trois derniers volets, Justin Lin restera derrière la caméra pour mettre en scène ces sixième et septième chapitres.

Face à la richesse du scénario de Chris Morgan (Fast and Furious, Wanted), l'équipe de Fast and Furious a pris la décision de couper le prochain volet en deux parties, à la manière d'Harry Potter et les reliques de la mort ou de Twilight - Chapitre 4, révélation.

Le tournage devrait avoir lieu au cours de l'année 2012, afin que la première moitié soit dans les salles obscures en mai 2013.

Depuis son apparition sur grand écran en 2001, la franchise, qui compte cinq films, a rapporté près 1,173Md€ environ à travers le monde, et a cumulé huit millions d'entrées en France.