Dans la hotte du Père Noël : “le plus beau cadeau pour Caen” ?

Patrick Foll, directeur du Théâtre de Caen : “Que Malherbe reste en Ligue 1”

Et non, le directeur du Théâtre ne parle pas seulement culture dans sa missive au père Noël : “Ce que je souhaite pour Caen, c’est que Malherbe reste en Ligue 1 la saison prochaine ! Plus qu’un facteur d’identification de la ville, la présence de l’équipe au plus haut niveau national rebondit sur l’ensemble du territoire.” Patrick Foll n’oublie pas pour autant sa paroisse : “De nombreux acteurs concourent à la dynamique de notre territoire, et nous avons un terrain culturel favorable. Que la ville prenne conscience de son pouvoir d’attractivité, et parvienne mieux à se mettre en avant.”

Eric Enquebecq, procureur général : “des citoyens respectueux de la loi”

Sur sa liste au Père Noël, le procureur général Eric Enquebecq a écrit en premier : “Je voudrais que les Caennais se rappellent que c’est grâce au comportement de chacun que tient le pacte républicain. Que nos concitoyens aient une relation pacifiée avec leur justice, qu’ils admettent qu’elle est humaine, donc imparfaite, et qu’ils incitent leurs gouvernants à lui donner les moyens de faire son travail. Et, que les victimes sachent que,même si les mots paix et amour ne sont pas ceux que pratiquent forcement les juristes, leur but est bien de rétablir un peu de paix en elles.”

Sonia de la Provôté, conseillère générale : “Allonger la piste de l’aéroport”

Pour la nouvelle icône de la droite caennaise, le plus beau des cadeaux “du ciel” pour la ville de Caen, serait “plus d’argent pour la collectivité, pour soutenir des projets créateurs d’emplois”. Elle souhaite également que l’aéroport de Carpiquet soit gâté en 2012 : “il faut allonger sa piste pour lui permettre de se développer car il s’agit là d’un outil économique de première importance, tout comme la future Ligne nouvelle Paris-Normandie pour le train. Et pour finir, une petite touche d’humour politique : “ce serait génial que Caen compte l’an prochain un maire à temps complet !”

Philippe Duron, député-maire de Caen : “un CHU tout neuf !”

Des cadeaux pour sa ville, Philippe Duron en commanderait des dizaines au père Noël : une bibliothèque magnifique, un stade nautique tout beau tout neuf, un nouveau quartier au bord de l’eau... Mais pour lui, “Le plus beau cadeau que Caen puisse recevoir, c’est un CHU tout neuf ! Un hôpital nouveau et moderne et qui assurerait la sécurité et les soins pour le plus grand nombre de Bas-Normands. Et bien sûr, ce serait un hôpital qui coûte moins cher à exploiter et donc qui limite les déficits. Voilà, si je pouvais demander quelque chose d’impossible, ce serait cela.”

Béatrice Keranguyader, directrice de la Fnac : “Plus d’animations à Caen !”

A la tête du principal pôle culturo-commercial du centre-ville, Béatrice Keranguyader demande au père Noël “des projets commerciaux qui répondent aux attentes des clients et au besoin permanent de rendre le centre-ville de Caen dynamique”. La directrice de la FNAC est également impatiente de voir le visage définitif de la place Saint-Sauveur. Un autre beau cadeau pour les étrennes “serait de proposer plus d’animations en centre-ville afin que le grand public lui reste fidèle, à l’image de ce que fait la mairie avec ses illuminations sur l’Abbaye aux Hommes.”

Eric Minsé, président de l’office de tourisme : “supprimer la taxe de séjour”

Eric Minsé en rêve depuis longtemps : “Que l’ensemble des acteurs touristiques se fédèrent pour que Caen rayonne de manière plus importante. Aujourd’hui, les seuls qui se sentent concernés par le tourisme sont les restaurateurs et les hôteliers, alors que toute l’économie locale en bénéficie.” Revêtant sa casquette d’hôtelier, le président de l’office de tourisme formule un autre souhait auprès du Père Noël : “J’aimerais que Caen nous fasse cadeau de la taxe de séjour que la commune perçoit dès lors qu’un touriste dort à l’hôtel. Ce n’est pas excessif, mais c’est pénalisant.”