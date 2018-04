Hommage au Colonel Beltrame : en Normandie "tristesse et recueillement"

La Normandie se recueille mercredi 28 mars 2018 en hommage au Colonel Arnaud Beltrame, mort en héros. Le Colonel Laurent Vandecapelle, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche, où il avait servi, était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest.

Mercredi 28 mars 2018, la France rend un hommage national au Colonel Arnaud Beltrame, tué avec trois autres victimes dans les attaques de l'Aude, cinq jours plus tôt. La Normandie, elle aussi, se recueille en mémoire d'un officier qui avait servi sur son territoire de 2010 à 2014, à Avranches (Manche). "Un sentiment de tristesse et de recueillement", domine à quelques heures de la cérémonie, comme l'a expliqué le Colonel Laurent Vandecapelle, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche. De fierté aussi d'avoir servi "avec ce frère d'armes".

Il était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, mercredi 28 mars 2018. Écoutez son entretien en intégralité :

Ce risque, "Je ne sais pas si c'est une habitude. En tout cas, on s'y prépare, on s'entraîne pour cela, on est formé, et cela fait partie de l'engagement que l'on a quand l'on épouse ce type de carrière et de profession.", a souligné le Colonel Laurent Vandecapelle.

Les rassemblements en Normandie

Différents rassemblements sont organisés, parallèlement à l'hommage national en Normandie. À 10 heures, dans les casernes de gendarmerie de Caen, Deauville, Falaise, Lisieux et Vire en Normandie, ainsi qu'en la sous-préfecture de Bayeux.

Dans l'Orne, les portes des gendarmeries de Mortagne-au-Perche, Argentan et Domfront-en-Poiraie seront ouvertes à celles et ceux qui souhaiteraient s'associer à cette manifestation.

Dans la Manche, un homme spécial sera rendu à partir de 11 h 30, place Littré à Avranches.

• Lire aussi. Cérémonie d'hommage au Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame à Avranches : comment circuler et se garer ?



Pour saluer le courage du Colonel Arnaud Beltrame, un rassemblement est ouvert à tous le mercredi 28 mars 2018, à partir de 16 h 30, à la préfecture de Rouen (Seine-Maritime).

