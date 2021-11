Rouen. Bonne table à Rouen : une pause rapide et économique chez M. Patate

Les plats à la carte ont décidément le vent en poupe. Après les sandwiches chauds ou les burgers, place aux pommes au four ! C'est le concept proposé par M. Patate, qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines dans le bas de la rue Beauvoisine, à Rouen (Seine-Maritime). Quand on passe les portes, on tombe sur une toute petite salle avec quelques places assises. Derrière un comptoir en verre, la vue est directe sur les ingrédients et sur les pommes de terre qui cuisent doucement dans un grand four vitré.

Un grand choix de garnitures

Le serveur m'explique que j'ai deux possibilités pour garnir ma pomme au four : choisir l'une des recettes déjà proposées sur le menu, ou proposer ma propre recette avec la liste des ingrédients à la carte parmi des viandes, des fromages et des crudités. J'opte pour cette deuxième option et je garnis ma base de pomme de terre avec du poulet, du cheddar, des oignons, des poivrons et de la salade.

À la dégustation, la pomme de terre est crémeuse et fondante comme une bonne purée maison. Et les petits suppléments viennent y rajouter le goût et le relief nécessaire. Pour seulement 7 € avec une boisson, cette formule suffit à contenter le bon mangeur que je suis. Rapide, gourmand et économique, le concept vaut le détour !

Pratique. M. Patate, 8 rue Beauvoisine à Rouen.

