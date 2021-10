Le-Havre. A la rencontre de la meilleure torréfactrice de France, la Normande Anne Caron

En septembre 2017, elle est devenue la première femme à glaner ce titre très honorifique de meilleure torréfactrice de France. Une récompense pour cette passionnée du café avec qui nous avons partagé une journée au Havre, mardi 13 mars 2018.

Importés des grands pays producteur, d'Afrique de l'Est ou d'Amérique du Sud via la société Belco. Les grains de Café qui seront torréfiés par Anne Caron transitent tous par le port du Havre et des entrepôts de Tancarville. - Thibault Deslandes

De la récolte du café au Brésil, en Éthiopie ou dans d'autres grands pays producteurs, jusqu'à la tasse, Anne Caron maîtrise tous les paramètres de la chaîne. Son travail, c'est celui de l'artiste. Les assemblages sont millimétrés et la cuisson du grain réglée comme une horloge pour obtenir les meilleurs des arômes.

Deux maisons en Normandie

Anne Caron possède deux établissements, deux institutions en Normandie, l'un au Havre, les cafés Duchaussoy où nous l'avons rencontré. L'autre à Rouen, les cafés Jean D'arc, une maison centenaire, acquise il y a peu. Deux maisons comme une concrétisation du lien qui existe depuis plusieurs générations entre les Caron et la région.

Rencontre avec Anne Caron Impossible de lire le son.

Les journées du café, les 23 et 24 mars 2018 dans toute la France. Des animations près de chez vous, plus d'infos sur lestorrefacteurs.fr

