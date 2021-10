The Artist en route vers les Oscars

Le long métrage de Michel Hazanavicius séduit les Etats-Unis, plus que ses concurrents The Descendants, Tree of Life ou Hugo Cabret. Un emballement qui l'ancre chaque jour un peu plus dans la course aux Oscars 2012.

L'association des critiques de cinéma de Saint-Louis, dans le Missouri, a rendu son verdict pour l'année 2011. The Artist a été auréolé de cinq trophées : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, tous deux revenus à Michel Hazanavicius, meilleur second rôle féminin pour Bérénice Bejot et meilleure musique.

Avant Saint-Louis, plusieurs cercles de critiques américains avaient tiré leur chapeau à The Artist, dont ceux de Boston, New York, San Diego, Washington ou Las Vegas. Le film français prend l'avantage sur de très sérieux candidats potentiels aux Oscars 2012, tels que The Descendants avec George Clooney, Tree of Life de Terrence Malick, Hugo Cabret de Martin Scorsese ou Drive avec Ryan Gosling.

Avant de connaître le sort que lui réservera la 84e cérémonie des Oscars en février prochain, The Artist entamera 2012 sous les meilleurs auspices. Le film avec Jean Dujardin partira grand favori des plus prestigieuses cérémonies consacrées au 7e art, dont les Critic's Choice Movie Awards (12 janvier, onze citations) et les Golden Globes (25 janvier, six nominations). La réalisation sera également à l'honneur le 19 janvier à Londres, où l'association britannique des critiques de cinéma l'a retenu dans quatre catégories (meilleur film, réalisateur, scénario et acteur avec Jean Dujardin).

The Artist devra patienter jusqu'au 24 janvier prochain pour savoir s'il a été sélectionné pour participer à la cérémonie suprême des Oscars, dont les lauréats seront dévoilés le 26 février prochain.