La chanteuse Sara Bareilles chante Noël avec "Love is Christmas"

Sara Bareilles a publié une chanson inédite intitulée "Love Is Christmas", disponible en digital sur les plateformes de téléchargement.



C'est une belle ballade piano-voix qu'elle propose en ces temps de fêtes. Un petit cadeau pour les fans de la chanteuse américaine pour faire suite à la mise en ligne du clip du titre "Gonna Get Over You", troisième extrait de son dernier opus.



Ecoutez et profitez puisque dans quelques jours la magie de Noël sera passée...