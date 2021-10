Rouen. Il dégrade la voiture pour chercher des cigarettes, près de Rouen

Le 5 juillet 2016, la propriétaire d'une voiture dépose plainte au commissariat de Déville-lès-Rouen pour tentative de vol de son véhicule avec dégradations. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2016, Sébastien Anquetil, 37 ans, s'introduit au domicile de la plaignante pour s'intéresser à sa voiture. A priori, il cherchait des cigarettes, mais la victime constate que la serrure de son véhicule a été forcée et que la vitre arrière a été brisée. A l'intérieur, des traces de sang car le prévenu s'est blessé lors de son forfait. Elles serviront aux services de police pour établir un profil génétique de l'individu. Celui-ci est bien connu des policiers car il a déjà été condamné et incarcéré pour violences avec armes et usages de stupéfiants en récidive. Son casier judiciaire fait état de 23 condamnations, la dernière datant de septembre 2016.

Il repart bredouille

Interpellé et placé en garde à vue, la police constate que l'individu est ivre. Il nie l'accusation de vol portée à son encontre. "Je n'ai pas voulu voler la voiture", dit-il. Il ajoute qu'il a quitté les lieux après n'avoir pas trouvé de cigarettes. Pour le ministère public, "la culpabilité du prévenu est établie", mais sa défense appuie sur "la volonté du prévenu à sortir de la délinquance". Reconnu coupable en récidive légale des faits qui lui sont reprochés, le tribunal le condamne, à l'audience de mardi 20 mars 2018, à quatre mois de prison ferme.

