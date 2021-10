Rouen. Ils multiplient les vols dans l'agglomération rouennaise

Les deux prévenus se sont rencontrés dans un café alors qu'ils menaient une vie d'errance, sans moyen de subsistance. C'est à Canteleu (Seine-Maritime), le 20 décembre 2017, qu'ils pénètrent par effraction dans une maison pour y voler deux téléviseurs, à peine dérangés par le propriétaire qui les a entendus. Puis, le même jour, ils s'en prennent à une autre maison à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) mais l'alarme les fait fuir. Enfin, ils réitèrent leur forfait le 21 décembre 2017 à Malaunay (Seine-Maritime), lorsqu'ils tentent de cambrioler un pavillon. Mais un voisin les voit rôder autour de l'habitation et soupçonne le larcin. Il appelle la police, qui découvre le portail de la résidence forcé, voit une personne s'enfuir mais réussit à interpeller son acolyte, resté à l'intérieur, et qui porte sur lui deux montres volées. Les fonctionnaires constatent aussi qu'un téléviseur est prêt à être emporté. Le fuyard ne tarde pas à être rattrapé et tous deux sont placés en garde à vue le 21 décembre 2017. Pour se rendre sur les lieux de leurs méfaits, ils ont volé un véhicule que la police inspecte.

Un lourd passé judiciaire

Les deux malfaiteurs cumulent une vingtaine de condamnations portées à leurs casiers judiciaire pour vols, escroqueries et recel. "J'étais à la rue, il fallait bien manger", dit l'un lors de l'audience. "Ma vie est un désert", ajoute l'autre. Le ministère public estime que "le cumul de ces vols est affligeant", tandis que la défense des prévenus s'interroge: "que faire avec un tel parcours de vie ?". À l'issue de ses délibérations, le Tribunal reconnaît Yannick Guéroult, 37 ans, coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à 24 mois de prison dont 6 assortis du sursis et une mise à l'épreuve de 18 mois. Son complice, Pierre Alexandre Hamelet, 35 ans, écope de 18 mois de prison dont six avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 18 mois. La Tribunal prononce également leur maintien en détention.

