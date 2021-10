Rouen. L'appartement vide servait de réserve pour la drogue

C'est à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), au cours du mois d'août 2014, que la police des douanes contrôle un débit de boissons dont le gérant est Mohamed Habib, 33 ans. A l'intérieur de l'établissement, ils trouvent Abdarahime Saïdi, 27 ans, un ami qu'il a récemment rencontré dans la rue, explique-t-il.

Les douaniers soupçonnent un trafic de drogue et décident de perquisitionner le domicile du gérant. La maison est composée de deux appartements : un qui est légalement loué et l'autre vide. Les enquêteurs y trouve du matériel servant à conditionner 139 sachets d'héroïne, de cannabis et de cocaïne pour une valeur marchande de plus de 58 000 euros, ainsi qu'une carabine.

Au cours de leurs investigations, ils retrouvent des traces ADN de l'ami du gérant sur les sachets et l'exploitation d'un téléphone portable montre de nombreux contacts qui semblent être des "clients".

Deux profils différents

Placés en garde à vue, le gérant de l'établissement reconnaît sa responsabilité dans les faits reprochés. Il a à son passif un casier judiciaire lourdement chargé, pour trafic de substances stupéfiantes.

Son ami conteste cependant toute implication de sa part dans le délit. "Je ne savais pas et n'ai rien à voir là-dedans", dit-il à la barre. Son casier judiciaire est vierge de toute infraction.

Pour la partie civile, "les délits douaniers sont avérés", et le Ministère Public confirme que "les faits sont irréfutables".

Pour la défense du gérant, "rien ne permet d'affirmer la responsabilité du prévenu", et celle de son ami regrette qu'il soit "fait grand cas de preuves infondées".

Reconnu coupable, le gérant est condamné à un an de prison dont six mois assortis du sursis, et son ami à an de prison dont six mois avec sursis. Ils devront en outre s'acquitter du paiement d'une somme de 58 000 euros, représentant la valeur marchande des produits illicitement détenus.

A LIRE AUSSI.

Calvados : mis à la porte par sa compagne, il vole pour subsister

Calvados. Il vole, escroque et consomme des stupéfiants

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Calvados : "Petit dealer deviendra grand", estime le tribunal

Orne : pour payer sa dette de drogue, il braque une supérette