Alençon. Orne : l'automobiliste fonce sur des piétons, un an de prison ferme

Yannick Nicolas, 55 ans, a été condamné à un an de prison ferme pour avoir voulu faire justice lui-même après que sa belle-fille s'est fait voler son sac et ses clefs devant chez elle, le 1er mars 2018 vers 22 h 45.

Simple vérification ?

Le lendemain soir, son beau-père est allé voir, dans le quartier de Courteille à Alençon (Orne) si personne ne rôdait autour du domicile de celle-ci.

Il fonce sur deux hommes

C'est alors qu'il a aperçu deux hommes dans les parages avec un chien, comme les braqueurs de la veille au soir. Il a alors accéléré et foncé avec sa BMW sur les deux hommes, percutant grièvement l'un d'eux, avant de prendre la fuite. Au tribunal, le conducteur a expliqué avoir eu peur de se faire agresser par les deux individus. Il s'agissait en fait du propriétaire d'un chien en train de le promener et d'un policier en civil qui surveillait le quartier…

Un shérif local

"Il a cru devoir se comporter comme le shérif local", a plaidé le procureur de la République, insistant sur le caractère volontaire de cet acte et requérant une peine sévère : "si on laisse place à la vengeance privée, il n'y a plus de place à la justice publique".

Reconnu coupable

Yannick Nicolas a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, ainsi qu'à deux ans de suivi socio-judiciaire. Il appartiendra au juge d'application des peines d'adapter la sanction, le chauffard ayant un travail et étant chargé de famille. Le voleur du sac et des clefs de la belle-fille, lui, court toujours…