Rouen. Pour illustrer ses contes, une jeune rouennaise part s'inspirer de l'Afrique

Changer complètement de cadre de vie pour trouver l'inspiration. C'est le pari qu'à fait Camille Hinas, une Rouennaise (Seine-Maritime) de 22 ans qui a quitté sa Normandie natale en septembre 2017 pour illustrer son premier conte et trouver de nouvelles idées. Passée par le Mozambique et l'Afrique du Sud, cette étudiante en Humanité et monde contemporain va de pays en pays pour y découvrir de nouvelles cultures et, quelque part, mieux se connaître elle-même. "Je découvre l'Afrique alors que mon père est Algérien. Je ne connaissais pas avant", confie la jeune femme.

"On a forcément sa place quelque part"

Entre les petits boulots pour financer son périple, Camille trouve le temps de réaliser les illustrations à l'aquarelle de son premier conte, L'enfant du désert, qu'elle avait fini d'écrire avant de quitter la France. "C'est un petit conte, car je trouve que les histoires courtes sont plus pertinentes, justifie Camille Hinas. C'est un livre de jeunesse au départ, mais on en a une autre vision en tant qu'adulte. La morale, c'est qu'on a forcément sa place quelque part et qu'il ne faut pas hésiter à partir."

Comme elle l'a fait elle-même pour trouver l'inspiration, au contact "des gens, des cultures, de la force de l'Afrique". En plus de ses dessins, l'esprit de Camille fourmille déjà d'idées pour de nouveaux projets, dont une nouvelle histoire "qui est déjà bien avancée".