Une vidéo qui fait réfléchir et qui fait le buzz en ce moment sur la toile.

Ça n'a échappé à personne, les fêtes de fin d'année approchent, et c'est toujours l'occasion de nombreux excès. Le site danois byturen.com a été crée pour l'occasion et vous y trouverez une vidéo qui fait le buzz avec déjà plus d'un million de vue au Danemark. Le concept : c'est de dévoiler dans une vidéo ce qu'il arriverait à 2 fêtards si ils avaient abusé de l'alcool. Pendant le visionnage de la vidéo, en passant la souris sur l’écran, vous verrez dans quel état les deux personnages de la vidéo se retrouvent. L’un fini dans une petite rue sombre en train de faire pipi sur un conteneur à ordure, l'autre dans un état proche du coma la tête posée contre un mur. Tout cela ressemble à de la prévention pure et dure, et pourtant, il s'agit d'un message publicitaire pour une compagnie de bus ! Regardez.