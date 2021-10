Caen. En garde à vue après avoir été bloqué dans un ascenseur à Caen

Jordan Mendy âgé de 19 ans a comparu mercredi 14 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Il devait répondre de violences envers des personnes dépositaires de l'autorité publique le mardi 21 novembre 2017.

Agressivité exacerbée par un fort taux d'alcoolémie

Lorsque les policiers interviennent à 23h30 les deux hommes, bloqués dans l'ascenseur depuis près d'une heure, y ont commis des dégradations. Ce pourrait être dû essentiellement à la panique, si ce n'est le comportement de l'un d'entre eux, agressif et insultant. Placé en garde à vue, il a près de 2g d'alcool par litre de sang. Déchaîné, il injurie les agents, leur assenant des coups de pied. Deux d'entre eux auront chacun trois jours d'incapacité totale de travail.

Parcours judiciaire jalonné de violences

L'avocat de la défense insiste sur le grand stress subi lors de l'enfermement dans l'ascenseur. Mais le parcours judiciaire du jeune homme ne plaide pas en sa faveur. Il est jalonné de violences alcoolisées. Une peine ferme et une injonction de soins sont requis.

Jordan Mendy écope de dix mois de prison dont six mois ferme, assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il devra s'acquitter d'un total de 2 100 € de dommages et intérêts auprès des trois policiers victimes. Des obligations de soins en addictologie et en psychologie lui sont faites.

