Dieppe. Cinéma : le festival du film canadien revient à Dieppe

La ville de Dieppe accueille pour la 5e fois le festival du cinéma canadien, du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018. "Il s'agit de créer des liens contemporains entre Dieppe et le Canada à travers ce cinéma qui est en plein essor", affirme Nicolas Bellenchombre, le délégué général du festival. Sept films ont été sélectionnés pour la compétition officielle et sont donc en lice pour les galets d'or. Quatre films hors compétition seront aussi projetés.

Choix du festival cette année : présenter uniquement des films qui n'ont pas encore de distributeurs en France à l'heure actuelle. Autre impératif, représenter toute la diversité du cinéma canadien, très liée à sa propre diversité culturelle.

"Il y a le cinéma québécois, francophone, très axé sur les sujets sociétaux avec une patte bien particulière, explique le passionné. Il y a un nouveau cinéma produit par les Inuits et les autochtones qui se mettent à faire des films sur leur culture et leur tradition. Et puis, il y a le cinéma des provinces anglophones qui ressemble beaucoup au cinéma indépendant américain."

Bonne humeur et un brin de paillette

L'ambiance du festival se veut bon enfant, "avec évidemment un brin de paillette et de glamour", précise Nicolas Bellenchombre. Pour départager les films, il y aura un jury prestigieux, présidé cette année par l'acteur gallois John Rhys Davies, alias Gimli, le nain du Seigneur des anneaux. Marthe Villalonga, Jules Sitruk ou Claude Duty, réalisateur normand, font aussi partie de ce jury.

Un village canadien

Le festival du film canadien de Dieppe, c'est aussi l'occasion de mettre en avant la culture du pays avec le village sur le quai Henri-IV où se tiendront concerts, conférences et animations jeunesses. Un ciné-cyclette est aussi installé pour la première fois cette année. "Il faut produire sa propre électricité en pédalant sur un vélo pour projeter son film. C'est donc un festival aussi un peu écologique", conclut Nicolas Bellenchombre.

Festival du film canadien, du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018, au cinéma Rex et à Dieppe scène nationale. 4 € la séance.

