Rouen. Football (Ligue 2) : Auxerre pète les plombs, QRM se relance ! 

Le match.

Après un début de match catastrophique et une ouverture du score dès la première minute des visiteurs par l'intermédiaire de Yattara, les Rouges et Jaunes s'apprêtent a vivre un nouveau match compliqué mais les hommes de Manu Da Costa vont parvenir à égaliser sur un but signé Ndao après seize minutes de jeu avant que Romain Basque ne donne l'avantage aux siens peu avant la mi-temps (2-1).

Surréaliste 81e minute...

Au retour de la pause, les Quevillos-rouennais gardent l'avantage qu'ils vont réussir à faire le break à la 74ème minute encore une fois par Ndao. Après la scène surréaliste d'une bagarre entre deux coéquipiers Polomat et Barreto qui seront expulsé à la 81ème minute, les Normands parviendront à conclure la soirée d'une belle manière grâce à Stanislas Oliveira qui inscrit le 4ème et dernier but. Grâce à cette victoire et aux défaites de Nancy et Bourg-en-Bresse, QRM reste 19ème avec maintenant trois points de retard sur Nancy et cinq sur Bourg-en-Bresse.

Les buts

2è: Après une balle perdu dans le rond central, deux joueurs auxerrois partent au but pour une action conclue par Yattara.

QRM: 0 - Auxerre: 1

16è: sur un centre coté droit de Jonathan Clauss a ras du sol, Ndao coupe la trajectoire pour égaliser dans cette rencontre.

QRM: 1 - Auxerre: 1

41è: sur un coup franc d'Anthony Roggie, Romain Basque vient placer une tête qui trompe le portier auxerrois.

QRM: 2 - Auxerre: 1

74è: sur un nouveau centre coté droit de Jonathan Clauss, Lamine Ndao coupe à nouveau la trajectoire.

QRM: 3 - Auxerre: 1

89è: sur une incursion de Stan Oliveira, celui-ci place une frappe puissante à une vingtaine de mètres qui trompe le gardien au ras du poteau.

La fiche

Avertissements. QRM : Ndao (39'), Rogie (55'); Auxerre : Yattara (26').

Expulsions : Polomat (81'), Barreto (81') pour Auxerre.

QRM : Hartock, Nguinda, Basque, Albert, Vignaud, Oliveira (cap), Rogie, Clauss (Mamilonne 75'), Taufflieb (Boujedra 63'), Gakpa, Ndao. Entraîneur : Manu Da Costa.

Auxerre : Boucher, Arcus, Polomat, Ba, Tacalfred, Barreto, Adeotti (cap) (Konaté 73'), Touré (Youssouf 59'), Sakhi (Sané 65'), Philippoteaux, Yattara. Entraîneur : Pablo Correa.

Buts. QRM : Ndao (16' et 74'), Basque (41'), Oliveira (89'); Auxerre : Yattara (2').

