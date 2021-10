Rouen. Le CHU de Rouen visé par le "No bed challenge", classement lancé par les urgentistes

C'est une plateforme qui a pour but de faire connaître au quotidien les problèmes dans les services d'urgences des hôpitaux français. Le site Samu-Urgences de France, organisation qui rassemble les urgentistes, a lancé au début de l'année 2018 une plateforme en ligne baptisée "No bed challenge". Il s'agit de recenser, jour après jour, le nombre de patients qui ont passé la nuit sur un brancard et non dans une chambre.

Ce sont des urgentistes qui remplissent un formulaire en ligne, bénévolement et chaque jour. Par exemple, dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mars 2018, 231 patients ont passé la nuit sur un brancard, dans tous les hôpitaux français, selon cette plateforme.

Victime de la grippe

Jeudi 15 mars 2018, le CHU de Rouen (Seine-Maritime) figure ainsi en deuxième position, avec plus de huit patients qui ont passé la nuit sur un brancard, selon ce décompte. Le service des urgences adultes est précédé par celui de Grenoble (Isère).

Il est également premier quant à la situation sur la semaine. Une situation qui est expliquée par la direction du CHU de Rouen avec l'affluence plus forte de patients aux urgences, à cause de l'épidémie de grippe saisonnière.

L'occasion de rappeler qu'il est préférable de se rendre, en priorité, chez son médecin généraliste ou bien d'appeler un médecin de garde au 116 117.

