Gonfreville-l'Orcher. Le Salon des sciences et techniques à Gonfreville-L'Orcher

Le Salon des sciences et techniques se déroule du 16 mars au 1er avril 2018 à Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime). Il est ouvert tous les week-ends au grand public et en semaine aux scolaires. Le thème de cette 29e édition est le cosmos. Au programme, des conférences, des ateliers et des spectacles autour de deux expositions :

• Soleil, notre bonne étoile



Exposition crée par Sciences Action Normandie, pour comprendre les éclipses, la course du soleil, les saisons, le calendrier perpétuel ou encore les constellations.

• Explore Mars



Exposition crée par la Cité de l'Espace de Toulouse (Haute-Garonne). Elle invite le visiteur à comparer la Terre et Mars. Des maquettes à taille réelle de robots ayant foulé le sol martien sont notamment visibles. Écoutez Fanny Goncalves, la responsable du salon :

Salon sciences et techniques à Gonfreville-L'Orcher Impossible de lire le son.

Un planétarium gonflable

Le club d'astronomie du Havre sera présent lors de ce Salon des sciences et techniques de Gonfreville-L'Orcher. Il se déplace avec son planétarium gonflable, l'Astrodôme. Les astres composant la voûte céleste sont projetés et animés sous un écran hémisphérique. Une façon idéale de découvrir et d'observer les étoiles.

Le Salon des sciences et techniques – Espace culturel de la pointe de Caux à Gonfreville-L'Orcher du 16 mars au 1er avril 2018 – Animations pour le grand public les week-ends – Gratuit (l'inscription pour l'Astrodôme est obligatoire au 02 35 13 16 60).