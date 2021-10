Rouen. Jaloux et alcoolisé, il bat sa femme à Petit-Quevilly

La Police est appelée en soirée le 8 décembre 2017 par la victime, concubine du prévenu. Vivant ensemble au Petit Quevilly depuis un an, il n'a eu de cesse de l'insulter et de la menacer. D'un naturel jaloux, il lui prête une vie dissolue. La victime précise que l'année qui vient de s'écouler a été "un véritable calvaire". Le prévenu, placé en garde à vue, a déjà fait l'objet d'un contrôle judiciaire pour des faits similaires. Il reconnaît avoir bousculé sa compagne et lui avoir cogné la tête sur un meuble, mais se dédouane de ses agissements en évoquant son addiction à l'alcool. En effet, s'il est bien inséré dans la société dans la journée, il boit la nuit.

Elle veut l'aider

À l'audience du lundi 12 mars 2018, la Cour fait mention de la lettre que la victime a écrite au Procureur pour retirer sa plainte et exprimer son souhait "d'accompagner" son compagnon dans sa lutte contre l'alcool, en ajoutant qu'elle ne demande pas de mesure d'éloignement à son encontre. Les traces des coups sur son corps lui vaudront néanmoins deux jours d'incapacité temporaire de travail. "L'alcool est un échappatoire pour moi", déclare le prévenu à la barre. À son casier judiciaire, deux mentions lui sont notifiées pour conduite sous l'empire de l'alcool. Pour le ministère public, "il faut mettre un coup d'arrêt à cette escalade de violences". La défense du prévenu note que "la gravité des faits est anormalement amplifiée". A l'issue de ses délibérations, le Tribunal le condamne à quatre mois de prison avec sursis.

