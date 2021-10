Caen. Grève chez Twisto à Caen : quel impact sur les transports ?

Lundi 12 mars 2018, le réseau de bus Twisto de la ville de Caen (Calvados) est perturbé par un mouvement social. Les grévistes demandent une amélioration de leurs conditions de travail. En raison de cette grève, plusieurs lignes sont perturbées.

• les lignes Express A et B, qui remplacent le tram, ne circulent pas.

• les lignes de bus 19 et 20 ne circulent pas

• les lignes du réseau complémentaire 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 125, 126 et 127 ne circulent pas



Et les transports maritimes sont eux aussi perturbés par un mouvement de grève. La Brittany Ferries annonce que le bateau reliant Caen à Portsmouth à dû être annulé.

We are sorry to advise that due to an industrial dispute by the dockers in Caen, the sailing tomorrow morning from Caen to Portsmouth at 08:30 has been cancelled. Please call 0044 1752 648637 for advice and alternatives. Please accept our apologies for the inconvenience.