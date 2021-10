Caen. Football (Ligue 1, 29e journée) : Caen tombe à Lyon 

Le match.

Aucun tir cadré à la pause, une possession de balle de 34% seulement, les Malherbistes ont laissé le cuir et les intentions aux Lyonnais dans l'entame de cette 29e journée. Grâce à un Vercoutre bondissant devant N'Dombélé (14e) et Maolida (34e), les hommes de Patrice Garande sont parvenus à regagner les vestiaires sans encaisser de but. Dès ses premiers instants, le second acte est différent. Lyon appuie sur l'accélérateur et Caen se montre aussi plus conquérant. Dans ces conditions les espaces se créent. Mendy trouve le premier le poteau de Vercoutre (49e) avant d'être imitié par Crivelli qui trouve celui de Lopes (57e). La récompense tombe dans le camp des locaux puisque sur un centre de Mendy, c'est Traoré qui reprend victorieusement (63e). Le plus difficile est fait pour l'OL d'autant que Caen lâche totalement les débats par la suite, laissant les Rhodaniens filer vers la victoire sans jamais donner l'illusion d'un retour.

Caen reste 12e de Ligue 1 avec 35 points après 29 journées, soit sept de mieux que Troyes, actuel barragiste (18e).

La fiche.

Mi-temps :0-0, Arbitre : M. Turpin

LYON : Lopes, Marcelo, Rafael, Morel, Mendy, Tousard, N "Dombélé, Ferri, Maolida, Mariano, Traoré, entr : Bruno Génésio

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Bessat, Genevois, Djiku, Diomandé, Bennasser, Peeters, Féret (cap), Crivelli, Rodelin, entr : Patrice Garande

But : Lyon : Traoré (63e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 9e journée) : Caen sanctionné par Angers !

Football (Ligue 1) : Caen termine sa pré-saison par une défaite face à Angers (L1)

Football (Ligue 1) : Contre Nice, Caen arrache un point grâce à Ronny Rodelin !

Football (Ligue 1, 26e journée) : scénario haletant entre Caen et Rennes !

Football (Ligue 1, 24e journée) : Victoire essentielle de Caen face à Nantes !