Caen. Aérospatial : 85 enfants de Bayeux sur les traces de Thomas Pesquet

Les casquettes orange sont omniprésentes dans le hall de l'aéroport de Carpiquet (Calvados), en début d'après-midi, dimanche 11 mars 2018. 85 CM1 s'apprêtent à décoller en direction de Toulouse, pour un voyage scolaire de cinq jours à la découverte de l'aéronautique. "C'est l'aboutissement d'un projet engagé sur l'année, explique Virginie Lechevalier, directrice de l'établissement. Les jeunes ont déjà participé à une visioconférence avec l'astronaute Thomas Pesquet au mois de décembre. L'objectif est de faire découvrir aux élèves le monde de l'aérospatial et de l'aéronautique." Pour ce faire, une visite de la Cité de l'Espace ainsi que de la chaîne de production de l'airbus A380 est prévue, tout comme une rencontre avec le médecin de Thomas Pesquet. "On va faire plein de choses, même construire des fusées à eau !", s'enthousiasme Mathis.

Baptême de l'air

Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. "Se rendre en avion à Toulouse prend entièrement cadre dans le projet. Ça permet aux jeunes de vivre une grosse aventure et de se plonger dans le monde aéronautique", développe la directrice de l'école. Un diplôme sera remis à chaque élève suite à ce baptême de l'air.

Le projet a été porté par trois enseignantes de CM1, et se veut interdisciplinaire. Ainsi les enfants ont étudié Le Petit Prince et le Tour du Monde en 80 jours en littérature, et construit des maquettes du système solaire en sciences, etc... "Qui sait, on fera peut-être naître des vocations", conclut Virginie Lechevalier.

