Rouen. Sans permis : de la voiturette uniforme au tout-personnalisable

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

"Pot de yaourt", "tondeuse", "réservé aux personnes âgées", autant de qualificatifs pour décrire la voiture sans permis, désormais révolus. Depuis une dizaine d'années, les véhicules sans permis ont changé de look au point qu'il est parfois difficile de les différencier d'une petite voiture.

"La voiture sans permis a beaucoup évolué depuis 15 ans, explique Alain Dutoya, concessionnaire Ligier Groupe à Pissy-Pôville, près de Rouen. On était vraiment sur des 'voiturettes' avec le 'ette' un peu péjoratif mais aujourd'hui, on a de vrais bureaux d'études qui travaillent et sont au fait de l'actualité, d'autant que notre clientèle s'est rajeunie et féminisée et a donc des exigences et des attentes qui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années."

L'analyse est semblable pour Charlotte Galiléa, commerciale chez VSP à Rouen : "La conduite sans permis est possible à partir de 14 ans alors il faut des modèles modernes."

"Avant, on avait un seul modèle limité à deux trois couleurs. Désormais, on peut vraiment personnaliser sa voiture dans tous les sens." - Alain Dutoya, concessionnaire

Les designeurs prennent soin de l'esthétique de la voiture sans permis et essayent de l'éloigner de son ancienne image. Une attention toute particulière est alors portée aux principales critiques d'après Alain Dutoya : "On cherche à améliorer ce que les gens nous reprochaient le plus : qu'elle soit vibrante et fasse beaucoup de bruit."

Les voitures sans permis sont inspirées des véhicules avec permis et les clients peuvent trouver des modèles très différents : break, compact, sportive, coupée, de luxe, etc. "On suit les évolutions de la mode, aussi bien pour les designs extérieurs qu'intérieurs, raconte Alain Dutoya. Avant, on avait un seul modèle limité à deux trois couleurs. Désormais, on peut vraiment personnaliser sa voiture dans tous les sens." Il est aujourd'hui possible de personnaliser son véhicule, que ce soit les sièges, le toit ou encore les rétroviseurs.

"Aujourd'hui, on trouve les mêmes options que sur les véhicules avec permis c'est-à-dire caméra de recul, clim, ABS, jantes alliages, etc., détaille Charlotte Galiléa. Il existe même une gamme de voiture électrique."

A LIRE AUSSI.

Les "kei cars", ces cocasses mini-voitures japonaises

Etats-Unis: GM et Ford ne renoncent pas au diesel

La voiture du futur veut faire bien plus que conduire toute seule

Paris sans voiture dimanche, mais pas sans débat