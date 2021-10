Rouen. Accident avec une voiture sans permis

Mardi 7 janvier, peu avant 6 heures, une voiture sans permis a percuté du mobiliser urbain quai de Boisguilbert à Rouen (Seine-Maritime), près du Panorama XXL. À l'intérieur du véhicule, se trouvaient trois personnes. On déplore un blessé grave (désincarcéré et blessé aux jambes), un blessé léger (une femme de 25 ans) et la troisième personne a pris la fuite avant l'arrivée des secours.