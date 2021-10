Les entreprises ornaises peuvent bénéficier d'emplois aidés jusqu'au 31 décembre

Ce matin, pour prouver que ces emplois fonctionnent bien, le préfet de l’Orne est allé rendre visite aux CIE de l’entreprise « Sita Grand Ouest », à Arçonnay,.

Dans l’Orne, Sita est plus connu sous son ancien nom : la SNN … entreprise de collecte, de tri et de valorisation des déchets ; elle collecte les poubelles de 146.000 ornais et les déchets de 1500 industriels du département. Sita gère notamment les centres de stockage de Fel, de Colonard, et le futur site des Ventes de Bourse.



En 2011, l'entreprisea recruté 4 CIE, des « Contrats Initiative Emploi » et il reste 15 jours aux entreprises ornaises qui veulent bénéficier de tels contrats d’insertion, financés jusqu’à 47% par l’Etat, pour se manifester auprès de Pôle Emploi !

Des CIE, comme Enlime, que vous pouvez écouter ci-dessous: