Rouen. Seine-Maritime : deux hommes condamnés pour vol dans un entrepôt de Maromme

La Police est avertie le 7 mars 2017 que des individus s'affairent à voler des cartons de parfum dans l'entrepôt d'une entreprise de Maromme (Seine-Maritime). Arrivés sur place, les policiers voient un camion roulant à vive allure. Deux individus en descendent et s'enfuient. Rattrapés, Wissam Ahbali et Paul Lopy, 31 ans, sont interpellés et amenés au commissariat. Les policiers ont pu constater que le portail de l'entreprise a été forcé. 161 cartons, contenant des flacons de parfum pour un montant estimé à plus de 100 000 euros, ont été dérobés. Auditionnés, les deux prévenus reconnaissent avoir volé le camion et la marchandise. Ils disent cependant ne pas se connaître puisqu'ils prétendent s'être rencontrés dans un bar et avoir accepté la proposition d'un commanditaire inconnu pour commettre ce délit.

"On avait des dettes"

L'opération semble avoir été très bien préparée, au point que le délit d'association de malfaiteurs est envisagé par le tribunal. Aux casiers judiciaires des prévenus figurent déjà une dizaine de condamnations pour abus de confiance, vols et violences. "J'ai accepté sans réfléchir", dit l'un d'eux à la barre, tandis que le deuxième ajoute: "J'avais des dettes". Devant les éléments probants du dossier le tribunal condamne Wissam Ahbali à trois ans de prison ferme et Paul Lopy à quatre ans de prison ferme et prononce leur maintien en détention, à l'audience du mercredi 7 mars 2018.

