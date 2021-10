Alençon. Le mystérieux B. Traven au théâtre d'Alençon

B. Traven est un mystérieux et prolifiques auteur de romans du vingtième siècle auquel l'auteur de théâtre et metteur en scène Frédéric Sonntag consacre sa nouvelle création, qui sera jouée lundi 12 et mardi 13 mars 2018 au théâtre d'Alençon (Orne).