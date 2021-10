Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce samedi 10 mars 2018

Bélier

Vous rechercherez un plan pour sortir de l'impasse. Vous êtes à bout de souffle en matière d'inspiration. Vous sentez bien qu'il faut vous renouveler, mais la lumière a du mal à fuser.

Taureau

Vous flirtez avec le danger, c'est votre spécialité. Après quelques montées d'adrénaline, vous redescendrez sur la terre ferme. C'est quelques fois difficile de vous suivre.

Gémeaux

Changement de cap au programme. Vos projets du week-end pourraient être contrariés. Petits problèmes familiaux, ou dysfonctionnement de santé.

Cancer

Si vous pratiquez un sport un peu physique. Grands risques durant le Week-End de chutes, blessures plus ou moins graves. Évitez absolument toute acrobatie. Il pourrait vous en coûter fort cher.

Lion

Évitez les mauvais rafistolages en matière de rénovation. Il faudra assainir cloisons et gros œuvre avant de penser au nuancier de couleurs.

Vierge

Journée plutôt favorable aux rapports humains. Vous saurez être un élément de partage et voir tendre la main aux plus éloignés et timides.

Balance

Dans votre esprit vous aimez vous évader loin dans vos rêves dans des conforts de voyage uniques. Un parcours fantastique à nul autre pareil.

Scorpion

Journée un peu compliquée. Un parcours du combattant. Heureusement quelques escales durant lesquelles vous aurez des visites sympathiques.

Sagittaire

Un condensé de tout et n'importe quoi ! voilà ce que vous déplorerez du contenu de propos complètement farfelus censés faire référence. Il y a de quoi s'arracher les cheveux.

Capricorne

Vous découvrirez une sorte de magie parce que vous êtes amoureux de la vie. Même si ce n'est pas toujours de la tarte. Votre volonté de vaincre est plus forte que tout.

Verseau

S'adapter cela veut dire qu'il y a un problème qui se pose. En bon analyste vous saurez trouver une solution la plus acceptable pour votre famille.

Poissons

Aujourd'hui tout sera ouvert, brillant et bruyant. Vous passerez du calme à la tempête. C'est comme si un parfum mystérieux allait vous tourner la tête.