Caen. A Caen, une pétition contre l'extension des zones commerciales

Un centre-ville de plus en plus déserté et des zones commerciales qui s'étendent à n'en plus finir : c'est ce qu'entend contrer l'association Pour la qualité de vie pour Caen et son agglo (Calvados). Elle a lancé début mars 2018 une pétition contre les créations/extensions de zones commerciales.

Un moratoire contre ces constructions

A l'origine de ce mouvement, le vote par "les élus de Caen Métropole du droit à construire de nouvelles surfaces de vente en périphérie de l'agglomération caennaise de 44 200 m², dont 26 000 m2 sur la commune de Mondeville, déjà bien pourvue".

L'association réclame donc un moratoire sur ce type de projet et cite en exemple la ville d'Angers, qui a mis en place cette interdiction jusqu'en 2020.

