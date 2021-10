Grandcamp-Maisy. Calvados : et si Grandcamp-Maisy (re)devenait Grandcamp-les-Bains ?

Dans les boutiques, sur le port et dans les rues de Grandcamp-Maisy (Calvados), le sujet est sur toutes les lèvres : la ville pourrait changer de nom. Le projet a été présenté dans le détail aux habitants lors d'une grande réunion publique mardi 6 mars 2018. En rebaptisant la commune Grandcamp-les-Bains, la municipalité espère renforcer son potentiel touristique en jouant la carte de la station balnéaire.

Redonner une touche balnéaire

Les commerçants se mobilisent d'ailleurs dans ce sens : affichettes et pétitions sont de sortie dans les vitrines. "Il faut bien sûr que la commune se dynamise derrière, que les gens acceptent qu'en juillet et août, il y ait de l'animation, de la musique dans les rues… explique Agnès Brungaitaud, commerçante sur le marché aux poissons. Mais c'est une bonne dynamique, un nouvel élan !" Et parmi les touristes, Valérie Bretot, qui découvre la ville pour la première fois. "C'est vrai que 'les-Bains' ça peut faire plus vacances, plus ambiance balnéaire… Après je ne suis pas sûre que l'on se baigne beaucoup ici !" sourit-elle.

Dans la ville, les commerçants militent aussi pour le changement de nom de la commune. - Marie-Charlotte Nouvellon

Même du côté des plus anciens, l'idée semble séduire. Il faut dire que la ville retrouverait son ancien nom, qu'elle a abandonné au moment de la fusion avec Maisy. "Je suis né à Grandcamp-les-Bains, je n'ai jamais compris que ça ait changé, assure Alfred Buisson. Ce qu'il aurait dû faire dès le début, c'est de s'appeler Grandcamp-les-Bains comme Port-en-Bessin-Huppain, c'est pas difficile !"

La proposition devrait être soumise au prochain conseil municipal. Elle doit ensuite être validée par le Conseil départemental, le préfet et le Conseil d'État.