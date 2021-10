Rani : nouvelle saga à suivre sur France 2 ce soir.

Coup d'envoi ce soir sur France 2 de la saga RANI à 20h35. Suivez les aventures d’une jeune femme, libre et rebelle vivant en Inde à la fin du 18ème siècle. Chaque mercredi, vous découvrirez 2 épisodes de 52 minutes de cette histoire créée par Jean Van Hamme a qui on doit notamment les BD Thorgal, XIII ou Largo Winch. Un normand a d'ailleurs apporté une conséquente contribution à cette fiction : David Belugou. Il est le co-propriétaire du château de Vaux-sur-Aure dans le bessin et a confectionné les costumes de la saga. Découvrez son travail sur France 2 ce soir dans Rani.

Sur TF1, suite et fin ce soir de la saison 3 de The Mentalist à 20h50.

Sur France 3, découvrez un documentaire consacré à deux frères ennemis qui ont partagé les bancs du même lycée et qui se sont ensuite livré une concurrence acharnée. L'un s'appelait Louis Renault, l'autre André Citroën. C'est à 20h35

Canal + propose également un documentaire et emmène ses abonnés ce soir dans l'un des derniers endroits de la Terre ou l'homme n'avait jusqu'ici jamais mis les pieds : le Sud-Ouest de Madagascar. C'est à 20h55.

De l'histoire également au programme sur Arte avec un autre documentaire, consacré quant à lui à Alexandre le grand le macédonien.

Enfin sur M6, vous avez rendez-vous avec les finalistes de l'édition 2011 de "La France a un incroyable talent". Début de la soirée à 20h50.