Roller hockey : les Conquérants calent à Reims

Ils ont concédé un match nul (6-6) après avoir souvent compté deux buts d'avance (0-2, 2-4 puis 4-6). "On savait que c'était un traquenard qui nous attendait vu le terrain, l'adversaire et notre effectif diminué par les absences, explique l'entraîneur-joueur Antoine Rage. On est déçus du résultat et de la manière. Dès qu'on mettait le réveil, on était au-dessus, mais on a pioché physiquement."

Les Conquérants ont surtout peiné défensivement. Ce match nul les prive d'une belle opération comptable puisque Caen termine la phase aller au sixième rang du classement. Samedi 17 décembre, il affrontera Paris XIII dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France.