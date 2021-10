Coutances. The Voice : Pascal Obispo se retourne pour Eric Jetner de Coutances !

Eric Jetner, natif de Coutances (Manche), est arrivé avec un accessoire sur la scène de The Voice, dans l'émission diffusée samedi 3 mars 2018 sur TF1. Dans sa main, un mégaphone, pour faire passer un message.

Le chanteur de 32 ans, qui vit depuis six ans aux Etats-Unis, a interprété la chanson J'ai le droit aussi de Calogero. Pantalon rouge, tee-shirt noir, il a terminé sa prestation au porte-voix, surprenant l'ensemble des membres du jury du télécrochet.

"Tu chantes très juste"

Seul Pascal Obispo s'est retourné pendant la prestation d'Eric Jetner, mais l'ensemble des coachs ont été unanimes. "Tu chantes très juste" estime Zazie. "Tu as très bien envoyé la chanson, tu as amené de l'énergie, de la puissance, de la créativité", estime Pascal Obispo, avec qui Eric poursuivra l'aventure The Voice. Avant de quitter la scène, Eric Jetner a expliqué pour quelle raison il avait choisi cette chanson : "il y a encore trop de discriminations raciales et sexuelles", estime-t-il.

Eric ne va pas retourner tout de suite à NY ! Une prestation dingue et remplie d'énergie ! Ton message est passé ! bienvenue dans l'équipe de @PascalObispo pic.twitter.com/9DpnFcFjyu — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 3 mars 2018

Prochaine étape pour le chanteur coutançais : les "battle", où Eric partagera une chanson avec un ou deux autres talents du coach Pascal Obispo.

Pour revoir la prestation d'Eric Jetner, cliquez ici.

A LIRE AUSSI.

The Voice: Lucie, la candidate de Normandie qui a séduit tous les coachs [VIDÉO]

Tendance Live à Alençon : la programmation dévoilée

Pascal Obispo est le nouveau coach de "The Voice"

La nouvelle saison de The Voice débute le 18 février sur TF1 avec des talents de Normandie

The Voice : Lucie, talent de Normandie, sur TF1 pour les battles [vidéo]