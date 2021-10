Basket : Mondeville s'accroche au podium

Les Mondevillaises ont tenu leur rang dimanche 11 décembre face à Arras, légèrement décroché au classement mais pourvu d'une équipe de qualité (73-66). "On a fait un bon match, un match sérieux et solide des deux côtés, témoigne Hervé Coudray. On avait déjà réalisé un gros match cette saison à domicile contre Montpellier, sauf qu'on avait perdu. Là, il a eu de l'intensité, de la défense, de l'attaque dans le premier quart-temps et de la justesse tactique."

Habituées à s'appuyer essentiellement sur leur défense pour faire la différence, les Mondevillaises ont lancé le match sur des bases offensives pour répondre à l'inarrêtable Pauline Akonga (20 points de l'intérieure arrageoise en première mi-temps). Serré jusqu'à la pause (34-34, 20'), le match a tourné légèrement en faveur des visiteuses au début du troisième quart-temps. Mais Mondeville a rapidement effacé son débours de six points, grâce à l'énorme activité de Giedre Paugaite (22 points et 12 rebonds), et s'est même offert cinq dernières minutes sereines.

Un nouveau défi à relerver

Cette belle victoire permet aux Bas-Normandes d'occuper seules la troisième place du classement après douze journées. " C'est important de prendre un peu d'avance parce que les deux matchs qui nous restent avant les vacances vont être très difficiles", prévient KB Sharp. Avant de conclure l'année à Charleville, Mondeville se rendra à Basket Landes vendredi 16 décembre. Chez ce concurrent direct, quatrième de LFB, la partie s'annonce compliquée.

"Tout le monde sait que c'est chaud de gagner là-bas, rappelle l'Américaine. La salle est petite et les supporters sont tout près du terrain et à fond derrière leur équipe. La clé ? Défense, défense, défense." Mondeville aurait tort de se priver de son point fort, surtout contre une équipe revancharde après sa dernière défaite à Aix-en-Provence. "Il faut qu'on continue sur la même dynamique", résume Hervé Coudray.